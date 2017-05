Larsson baalt: 'Trucs moeten tegenwoordig functioneel zijn'

Sam Larsson is natuurlijk de absolute smaakmaker van sc Heerenveen. De vleugelaanvaller steelt regelmatig de show met prachtige bewegingen en zijn jeugdheld was dan ook Ronaldinho.



"Tegenwoordig moeten de trucjes ook functioneel zijn. Dat vind ik op zich wel jammer. Vroeger kon ik uren bezig zijn om bepaalde trucs te leren. Dan ging het echt om de sierlijke uitvoering, niet om het nut. Bij Heerenveen ben ik er nog steeds elke training mee bezig, maar dan ook om te leren hoe ik het succesvol toepas tijdens een wedstrijd", vertelt Larsson aan ELF Voetbal.



Hét hoogtepunt van de baltovenaar uit Göteborg dit seizoen was wat dat betreft de akka-panna die hij Daniel Cowley van Go Ahead Eagles gaf. "Het is de eerste keer dat een akka-panna lukte in de Eredivisie. Maar het was niet zo dat ik er bewust over nadacht. Ik oefen zo vaak op hoogstandjes dat ik ze op den duur vanzelf gebruik. Sowieso ben ik een speler die op intuïtie speelt. Als je erover gaat nadenken is het moment allang weer voorbij. Maar als zo'n akka-panna slaagt, dan gaat er wel een adrenalinerush door je lichaam. Het is ook een leuke manier om het publiek te vermaken."