TRANSFERUURTJE: Klaassen, Sanchez, Bizot, Bale, Courtois, De Gea

Nederland:



Ronald Koeman is druk bezig met rondkijken om zijn selectie ook volgend seizoen weer goed op niveau te hebben. Daarbij lijkt Everton rekening te houden met een vertrek van Ross Barkley en dus moet er gezocht worden naar een nieuwe middenvelder. Het is duidelijk dat de trainer van Everton zijn vizier inmiddels gericht heeft op twee verschillende speler. De eerste luistert naar de naam Davy Klaassen en de tweede luistert naar de naam Sandro Ramirez. Nu Koeman toestemming heeft gekregen om met beide spelers te praten, is een transfer een stap dichterbij. Zo meldt The Daily Mirror.







Ajax moet in de zomerse transferperiode mogelijk rekening gaan houden met een leegloop. De Amsterdammers doen goede zaken in de Europa League, waardoor de spelers in de schijnwerpers staan en naast de belangstelling voor Davy Klaassen ligt ook Davinson Sánchez goed in de markt. Ajax gaat hem echter niet voor een appel en een ei verkopen. Volgens El Mundo Deportivo zouden de Amsterdammers denken aan een vraagprijs van minimaal 25 miljoen euro.



AZ moest op zoek naar een nieuwe doelman nu het huurcontract van Tim Krul er bijna op zit. De Alkmaarders hebben even moeten zoeken, maar hebben inmiddels een nieuwe aanwinst te pakken. Het gaat om Marco Bizot. Het is De Telegraaf dat weet te melden dat de Alkmaarders zich versterkt hebben met Bizot als de nieuwe sluitpost. Hij verlaat Racing Genk transfervrij om zijn handtekening te zetten onder een contract voor vier jaar bij AZ.



Buitenland:



Gareth Bale lijkt na het lopende seizoen niet langer het shirt van Real Madrid te dragen. Er beginnen steeds meer geruchten over de aanvaller van de Madrilenen de wereld in te komen en inmiddels lijkt de club echt rekening te moeten houden met een transfer. Het ziet ernaar uit dat Bale voor een terugkeer naar de Premier League staat, zo meldt Diario Gol. De aanvaller zou een akkoord bereikt hebben met Manchester United, al zitten er wel nog wat restricties aan de overgang verbonden.







Vanwege zijn uitstekende prestaties dit seizoen en bepaalde familiale omstandigheden, werd Thibaut Courtois de voorbije weken en maanden op regelmatige basis aan Real Madrid gelinkt. Volgens de laatste berichten hadden de Spanjaarden hun vizier echter al weerlegd. Maar nu blijkt er toch nog een opening te zijn. Het topdoelwit van Real is momenteel United-doelman David De Gea, maar diens overgang zou nu op de helling staan. En indien De Gea niet naar het Estadio Santiago Bernabeu trekt, zal Courtois dat volgens The Sun wel doen. Met een transfersom van om en bij de 70 miljoen euro, zou dat van de Rode Duivel meteen de duurste doelman ooit maken.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.