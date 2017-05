Huurling twijfelt: "Feyenoord is toch van een hoger niveau"

Feyenoord stalt vleugelverdediger Calvin Verdonk dit seizoen bij PEC Zwolle, maar ook daar mag hij zich geen vaste basisspeler noemen en bij Feyenoord lijkt voor hem volgend seizoen ook geen plek.



Hij kwam in Zwolle tot zeventien wedstrijden, waarvan veertien als basisspeler. "Ik heb niet alles gespeeld bij PEC Zwolle en Feyenoord is toch van een hoger niveau", zegt hij tegenover FOX Sports. "Misschien beter om nog een jaartje verhuurd te worden, dat zou goed zijn. Ja, PEC Zwolle zou dan een oplossing kunnen bieden."



Hoewel nog een jaar op huurbasis de meest logische keuze lijkt, staat hij niet onwelwillend tegenover een terugkeer naar Feyenoord. Wanneer de Rotterdammers zondag kampioen worden, spelen zij volgend seizoen in de Champions League. "Dat zou fantastisch zijn, maar eerst lekker op vakantie en dan zien we daarna wel."