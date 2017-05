Vader Dolberg geeft bizarre draai aan contractsoap

Ajax-spits Kasper Dolberg doet het dit seizoen natuurlijk uitstekend en dat betekent logischerwijs dat er veel interesse voor de jonge Deen is. Niet alleen op clubniveau, maar ook de zaakwaarnemers strijden om zijn handtekening. Dolberg zat de laatste tijd bij het bureau van Jens Steffensen, maar het is onduidelijk of dat nog altijd het geval is.



De Telegraaf schreef dinsdagochtend namelijk dat Dolberg onlangs van zaakwaarnemer veranderd is. Dat ontkrachtte Steffensen onmiddellijk in gesprek met Ajax Showtime, maar nu geeft de vader van Dolberg, Flemming Dolberg Rasmussen, een nieuwe draai aan het verhaal.



De vader van de spits vertelt in gesprek met BT dat het contract met Steffensen is opgezegd. "We hebben het contract opgezegd en meer zeg ik er momenteel niet over. We hoeven niet meer met Steffensen te praten", aldus Dolberg senior. Bij wie Dolberg dan wel terecht is gekomen, blijft nog even onduidelijk.