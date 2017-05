Heracles mazzelt: "Ik zag Mechelen ook wel zitten"

KV Mechelen heeft een sterk eerste seizoen onder Yannick Ferrera achter de rug en wil indien mogelijk nog beter doen in de komende jaargang. Daarvoor zullen in de komende maanden en weken wel enkele gerichte versterkingen moeten volgen. Maar één topdoelwit mocht alvast geschrapt worden.



Zo besloot Dario Van den Buijs om zijn carrière voort zetten bij Heracles Almelo, ondanks meer dan concrete interesse van Malinwa. "Ik zag Mechelen ook wel zitten, maar uiteindelijk bleef ik het liefst in Nederland. De mentaliteit en de manier van voetballen bevallen me. Bovendien heb ik hier al een klein beetje naam gemaakt", verklaart hij zijn keuze in Het Nieuwsblad.



Het voormalige jeugdproduct van Club Brugge voelde dan ook dat Heracles, de voorbije jaren uitgegroeid tot een degelijke middenmoter in de Eredivisie, hem echt wilde hebben. "Ze wilden me eigenlijk al tijdens de winterstop, maar ik verkoos toen om het seizoen nog uit te doen bij FC Eindhoven. Nadien is de interesse alleen maar groter geworden. Dat geeft een goed gevoel. Ze wilden me er dolgraag bij", aldus Van den Buijs.