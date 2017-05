AZ komt opnieuw uit bij oud-speler Ajax

AZ moest op zoek naar een nieuwe doelman nu het huurcontract van Tim Krul er bijna op zit. De Alkmaarders hebben even moeten zoeken, maar hebben inmiddels een nieuwe aanwinst te pakken. Het gaat om Marco Bizot.



Het is De Telegraaf dat weet te melden dat de Alkmaarders zich versterkt hebben met Bizot als de nieuwe sluitpost. Hij verlaat Racing Genk transfervrij om zijn handtekening te zetten onder een contract voor vier jaar bij AZ.



Bizot is net als Krul een speler met een verleden bij Ajax. De goalie speelde in het verleden in de jeugdopleiding van Ajax. Daarnaast werkte hij een huurperiode af bij SC Cambuur en was hij de doelman van FC Groningen.