'AC Milan heeft eerste versterking beet'

De Italiaanse grootmacht AC Milan is op dit moment nog volop aan het strijden voor een plaats in de Europa League. De club staat met nog drie wedstrijden voor de boeg op een zesde plaats in de Serie A. Enkele weken geleden raakte bekend dat het Chinese “Rossoneri Sport Investment Luxe” de club volledig heeft overgenomen. Zij willen van AC Milan weer de grootmacht van weleer maken en daardoor gaan de Italianen wellicht een drukke transferperiode tegemoet.



De Rossoneri is van plan om elk compartiment van de ploeg te versterken. Bij de zoektocht naar een centrale verdediger is de club uitgekomen bij Mateo Musacchio, meldt Bleacherreport. De Argentijn speelt al sinds 2009 voor het Spaanse Villarreal en is daar uitgegroeid tot een absolute sterkhouder. De 26-jarige Musacchio werd vorige zomer al gelinkt aan de Italianen maar nu lijken ze hem definitief binnen te halen. Hij zal de Spanjaarden verlaten voor een slordige 18 miljoen euro.



Op enkele details na is de transfer van de Argentijn zo goed als rond. Bij AC Milan zal hij de concurrentie moeten aangaan met de jonge Alessio Romagnoli en de ervaren Gabriel Paletta. Het is nog maar de vraag of hij dus ook bij de Rossoneri tot een sterkhouder zal uitgroeien.





AC Milan is going to finalize deal for Mateo Musacchio from Villarreal. 18M€. The agreement is close #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 2 mei 2017