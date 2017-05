Bij deze club wil Ajax-parel Kluivert in de toekomst zeker spelen

Justin Kluivert is stevig aan de tand gevoel door kijkers van Touzani TV. In de video onderaan dit artikel krijgt de talentvolle aanvaller allemaal vragen gesteld door kinderen uit de buurt. Zo moet hij onder meer beantwoorden bij welke club hij écht nog eens wil spelen.



Lang hoeft de buitenspeler daar niet over na te denken. Dolgraag wil de aanvaller nog eens in actie komen voor FC Barcelona. Ook liet de talentvolle speler zich uit over zijn favoriete voetballer: Cristiano Ronaldo.



https://www.youtube.com/watch?v=43fC9xuQRCY