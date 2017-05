Sam Larsson maakt dit seizoen een zeer goede indruk bij sc Heerenveen. Johan Derksen twijfelt echter of de Zweedse buitenspeler een stap naar een Nederlandse topclub aankan.



"Ik heb zelf mijn twijfels bij die Larsson. Het is een heel eigenwijs ventje die zichzelf ook heel erg goed vind. Dat vind ik al een hele gevaarlijke tendens als een speler zichzelf heel erg goed vind", vertelt de oud-voetballer aan Voetbal Inside.



"Het is ook zo'n speler die je op linksbuiten zet, maar die altijd binnendoor gaat en voor die goal. Hij geeft nooit de assist. Bij Heerenveen vinden we al gauw iets leuk, maar als je dat bij PSV doet of bij Ajax of Feyenoord, dan wordt je daar op afgerekend", aldus Derksen. "Ik kan me voorstellen dat PSV heel erg twijfelt over hem, want dan heb je weer geen vent met een linkerpoot aan de linkerkant. Dus Luuk de Jong heeft niets aan Larsson."