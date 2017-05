OFFICIEEL: Chelsea haalt 15-jarig toptalent naar Londen

Chelsea staat op dit moment op een zucht van de titel in de Premier League. De Blues hebben op drie wedstrijden van het einde al zeven punten voorsprong op eerste achtervolger Tottenham. Met het oog op volgend seizoen zal de club zich deze zomer wellicht versterken met enkele topspelers. Maar Chelsea denkt ook aan de verre toekomst, zo versterkten ze zich vandaag met een wel heel jong talent.



De 15-jarige Schot Billy Gilmour maakt dit seizoen indruk bij de jeugdelftallen van Glasgow Rangers. Hij wordt gezien als één van de grootste talenten van Schotland en mocht dit seizoen zelfs al meetrainen met het eerste elftal. Op hun clubwebsite maakten de Rangers bekend dat Chelsea ongeveer 600.000 euro betaalt voor Gilmour.



De Schot zal bij Chelsea in het begin nog meetrainen bij de elftallen van zijn leeftijd. Het plan van de Blues is om hem daarna uit te lenen om hem zo klaar te stomen voor het eerste elftal,meldt Sky Sports. Of de 15-jarige Gilmour de grote verwachtingen zal waarmaken valt nog af te wachten.