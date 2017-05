Juventus en AS Monaco nemen het vanavond tegen elkaar op in de halve finale van de UEFA Champions League. De Italianen verdedigen in eigen huis een 2-0 voorsprong en lijken hard op weg naar de finale. AS Monaco deed zojuist echter wel wat terug. Kylian Mbappé tekende voor de 2-1 en werd daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit in de halve finale van het miljoenenbal. Bekijk zijn doelpunt hieronder!