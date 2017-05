"Ze deden alsof wij niets voorstelden, dat werkte motiverend"

Excelsior Rotterdam verpestte zondagmiddag het feestje van stadsgenoot Feyenoord. De koploper van de Eredivisie kon zich kronen tot kampioen, maar slaagde daar door een 3-0 nederlaag niet in. De euforie in Kralingen was groot, zo weet ook doelpuntemaker Stanley Elbers.



"Ik denk vooral de lading die deze wedstrijd had. Niet dat iemand in onze spelersgroep Feyenoord de titel misgunt, maar we werden in de aanloop naar deze wedstrijd weggezet alsof we niet bestonden, alsof we niet konden voetballen", vertelt de aanvaller aan het Leidsch Dagblad.



De Kralingers baalden van de berichtgeving rondom het kampioensduel. "Ja, heel erg. Vorig weekend was er geen speelronde. Het ging er dus al twee weken over dat Feyenoord al kampioen was. Dan denk je: bestaan wij ook nog? Het was alsof wij niets voorstelden. Dat werkte enorm motiverend. De trainer heeft ons ook voorgehouden dat we geen figurant moesten zijn op het kampioensfeest. Het was ons doel om te laten zien dat wij ook wat in huis hebben", aldus Elbers.