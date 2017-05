Manu verbaasd na beslissing GAE: "Waarom zou dat niet kunnen?"

Elvis Manu werd begin deze week weggestuurd bij Go Ahead Eagles nadat hij vlak voor het competitieduel met Ajax op social media zijn steun had uitgesproken aan Feyenoord. De clubleiding verweet de aanvaller een gebrek aan professionaliteit en focus. De aanvaller lijkt de beslissing van de Deventernaren niet helemaal te begrijpen.



"Ik zal er volgende keer beter over nadenken. Ik ben een Feyenoorder, dat weet iedereen. Als een club na zolang een titel binnen kan halen, dan ben ik er ook blij mee, waarom zou dat niet kunnen?", vertelt de huurling van Brighton aan Voetbal International.



"Doordat ik een foto heb geplaatst op social media heb geplaatst, daardoor is mijn focus niet veranderd. Ik denk juist dat een Feyenoorder tegen Ajax juist extra gemotiveerd is. De club had er juist belang bij dat ik motivatie had om te spelen", aldus Manu.