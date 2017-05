Zidane wil voorsprong tegen Atletico op 'eigen manier' verdedigen

Real Madrid geniet een uitstekende uitgangspositie voor de terugwedstrijd in de halve finale van de Champions League, tegen stadsgenoot Atletico. In het Bernabeu werd het vorige week 3-0.



Toch is Zinedine Zidane niet van plan om massaal de voorsprong te verdedigen in het Vicente Calderon. "Atletico heeft ook zijn wapens, maar die kunnen we alleen antwoord bieden door ons eigen pad te volgen. Dat betekent dat we gaan proberen te scoren", blikt Zidane vooruit.



"Het feit dat we Atletico in de vorige twee finales hebben verslagen, betekent niet zoveel voor nu. Het zou een grote fout zijn om te denken dat we wel even de finale zullen halen. We moeten ons gewoon weer bewijzen."



De aftrap van de return is morgenavond om 20:45 uur.