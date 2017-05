"Als we met PSV gingen stappen, verliet ik de taxi daarom al"

Hoewel hij vorige week vrijdag op de bank moest plaatsnemen, geldt Timmy Simons nog steeds als een erg belangrijke pion voor Club Brugge. En dat is op zich al een heuse prestatie, de aanvoerder is de 40 jaar immers al gepasseerd. Simons toonde zich dan ook gedurende heel zijn carrière hyperprofessioneel.



Zelfs uitgaan vormde hij om tot een training, zo onthult hij in Humo. "Ik was geen heilige. Ik dronk ook pinten, maar op mijn manier: ik liet nooit mijn ploeg in de steek. En als ik wist dat het zo’n avond ging worden, legde ik altijd mijn loopschoenen in de auto. Ook bij PSV en Nürnberg: wanneer de jongens na een avondje stappen de taxi namen, stippelde ik uit waar ze me konden afzetten. Dan líép ik het laatste stuk naar huis. In jeans, ook als het vroor."



Doorheen de jaren kreeg Simons iets meer begrip voor, vaak jongere, die er soms de kantjes vanaf lopen. Iets waar hij zich vroeger mateloos aan stoorde. "Met het ouder worden heb ik dat beter leren in te schatten. Als ik me vroeger stoorde aan dingen, vloog ik er meteen op: ‘Waarom kunnen die nu niet normaal doen?’ Normaal in míjn ogen, dan. Nu denk ik: ‘Hélp ze.’ Trouwens, ik heb óók ooit dingen gedaan waarmee ik nu niet meer zou wegkomen."



Simons ontpopte zich tussen 2005 en 2010 tot de geliefde 'Leeuw van Vlaanderen' bij PSV.