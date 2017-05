Kantelpunt gesignaleerd: "Toen was Neres eindelijk bevrijd"

Tijdens zijn eerste weken werd men in Amsterdam al wat ongeduldig en steeds kritischer, maar de laatste tijd valt David Neres in positieve zin op. Dat zag ook analist Henk Spaan, afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles (4-0).



"We zaten lekker in het zonnetje te mopperen op Neres omdat-ie zoveel balverlies leed en te zuchten van bewondering bij elke pass buitenkant voet van Abdelhak Nouri. Na een half uur verloor Neres de bal voor het eerst niet. Hij poortte een tegenstander en passte op Kasper Dolberg: 2-0. Toen was Neres bevrijd en loste zijn transferbedrag langzaam op in schijnbewegingen", blikt Spaan terug in zijn column voor Het Parool.



Door de domper van Feyenoord gelooft men in Amsterdam stiekem weer in een titel, al weigert Spaan iedere vorm van leedvermaak. "Het was een lachend ongeloof waarmee we elkaar aankeken. Iemand appte dat de huldiging in De Kuip niet doorging omdat een kleine groep van elf man het weer eens had verpest voor de rest. Dat is humor, geen leedvermaak."