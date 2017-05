Roda-trainer Anastasiou wil oude bekenden meenemen naar Kortrijk

KV Kortrijk hakte nu al de knoop door dat het volgend seizoen niet met Karim Belhocine verdergaat als hoofdtrainer. Yannis Anastasiou komt in de zomer over van Roda JC om hem op te volgen. De Griek heeft zijn eerste wensen al aan het bestuur van Kortrijk kenbaar gemaakt.



Sport/Voetbalmagazine weet dat Anastasiou de Engelsman Steve Rutter als assistent en de Nederlander Youssef Vos als conditietrainer naar het Guldensporenstadion wil halen. Hij werkte al met het duo samen bij Panathinaikos.



"Het zijn mensen die voor honderd procent betrouwbaar zijn, professionals die bereid zijn om hele dagen op het veld te staan om spelers beter te maken, ervaren coaches met geduld en met besef van wat modern voetbal vereist", legt Anastasiou uit. "Ik weet waar ik naartoe wil en wat er nodig is om in Kortrijk samen een stap vooruit te kunnen zetten."



Maar eerst richt Anastasiou zich nog op de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie, met Roda.