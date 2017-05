AA Gent ambitieus: "Willen wat dat betreft net als PSV worden"

AA Gent was dit seizoen nooit echt een titelkandidaat en drie speeldagen voor het einde is de titel weg. Trainer Hein Vanhaezebrouck noemt een Nederlandse topclub als een goed voorbeeld.



"Eigenlijk zou Gent ieder jaar moeten meedoen voor de top 3. De eerste drie, dat is dichter bij ‘de titel’ dan bij ‘Play-Off 1 spelen’. Als we ook dit jaar de top 3 halen, is dat voor het derde jaar op rij. En we hebben al twee jaar op rij Europees overwinterd, zelfs eens in de Champions League. Dàt moet de doelstelling zijn van onze club: ieder jaar proberen om bij de eerste drie te zijn", zegt hij in WigWam.



"En dan ben ik ervan overtuigd dat je op vrij regelmatige basis eens de titel pakt. Eigenlijk moet Gent de derde speler zijn in België. Zoals PSV dat in Nederland is geworden, na Ajax en Feyenoord. Niet makkelijk voor ons. Want dat betekent dat we een traditieclub als Standard achter ons houden, maar ook Genk, een club die al drie keer kampioen is geweest, en dat we ook opkomende ploegen die veel financiële middelen hebben, zoals Oostende, ook moeten blijven afhouden", aldus Vanhaezebrouck tot slot.