Trainer Jong PSV: "Deze speler is klaar voor stap naar PSV 1"

Vanuit Jong PSV, dat uitkomt in de Jupiler League, kloppen er meerdere talenten op de deur van hoofdtrainer Phillip Cocu. Laatstgenoemde's collega bij het beloftenelftal, Pascal Jansen, wijst er één specifiek aan.



Albert Gudmundsson scoort de laatste weken aan de lopende band en lijkt klaar voor de hoofdmacht. Jansen gelooft in de IJslandse technicus, zo vertelt hij op de bank bij PSV TV. Hij noemt zijn uitblinkende pupil in ieder geval al 'absolute top van de Jupiler League'.





Lovende woorden voor Albert Gudmundsson. Jansen hoopt dat hij de stap naar PSV 1 kan maken. Over 18.30 uur meer op FOX Sports 1. pic.twitter.com/7uyzOG2G6C — PSV (@PSV) 9 mei 2017