"Persconferentie KNVB was merkwaardig, opmerkelijk en uniek"

Tijdens een drukbezochte persconferentie vandaag ging het vooral over het handelen van KNVB-man Hans van Breukelen, rondom de aanstelling van bondscoach Dick Advocaat.



"Het was uniek", oordeelt NOS-verslaggever Arno Vermeulen in zijn analyse. "Eigenlijk waren alle journalisten in de zaal het voor een keer allemaal met elkaar eens. Na afloop stonden we buiten, een beetje na te hijgen en na te praten over wat er was gebeurd. Het was bijna eng, maar iedereen was unaniem kritisch op de KNVB."



"De Volkskrant, RTL, Voetbal International, Telegraaf, NOS: iedereen zat op één lijn. Het werd een beetje wij tegen zij, dat was zeer merkwaardig. Deze bijeenkomst staat voor mij wel in de top-5 van meest bijzondere persconferenties."



Over het optreden van Van Breukelen zegt Vermeulen: "Het begon al met de powerpoint die hij voor ons had gemaakt. Dat was opmerkelijk. Daar stond echt onderwijzer Van Breukelen ons iets uit te leggen. Een rare vorm, dat had voor mij niet gehoeven.. Uiteindelijk was het wel slim van hem om het op die manier te doen, want zo kon hij steeds terugkomen op zijn standpunten. Elke keer kwam hij terug op de duo's. Een theorie die ik zeer slecht verdedigbaar vind."



Vermeulen twijfelt aan het verhaal van Van Breukelen. "Het zwalkt aan alle kanten. Het kan toch niet zo zijn dat de keuze voor een bondscoach afhangt van de assistent!? Als journalist vraag je je af: wat is nou het echte verhaal? Dat heeft met name met dat conflict tussen Van Breukelen en Henk ten Cate te maken. Het komt gewoon zeer ongeloofwaardig over. Eerst zegt Van Breukelen dat Advocaat zich niet heeft gemeld, maar vervolgens vertelt Jean Paul Decossaux dat de zaakwaarnemer van Advocaat wél contact heeft gezocht met de KNVB. Dat was heel pijnlijk."