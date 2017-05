Vitesse-aanvoerder komt belofte rond bekerwinst na

Guram Kashia beloofde in aanloop naar de bekerfinale tegen AZ zijn haar geel te zullen verven. Vitesse won met 0-2 in De Kuip en dus heeft de Georgiër woord gehouden.



Bij de huldiging en de daaropvolgende competitiewedstrijd was zijn haar nog normaal, maar inmiddels is zijn belofte waargemaakt. Op verschillende beelden is het eindresultaat inmiddels te bewonderen. Overigens heeft Kashia aangegeven dat zijn belofte één dag zal duren.





Belofte maakt schuld! 😱

Kashia verloor de weddenschap en dus is Simon vandaag bij @MijnVitesse om zijn haar GEEL te verven! 😂 #voetbalinside pic.twitter.com/OEkA0AdAsl — Voetbal Inside (@VoetbalInside) 9 mei 2017