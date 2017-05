PSV'er geeft toe: "Dan zou ik voor Feyenoord kiezen"

Héctor Moreno zag het kampioenschap onlangs uit beeld verdwijnen voor PSV, waardoor Feyenoord en Ajax de troonopvolging gaan uitmaken. De Mexicaanse verdediger gunt het de Rotterdammers daarom wel.



"Natuurlijk had ik liever gezien dat wij kampioen zouden worden, maar in plaats van ons zou ik voor Feyenoord kiezen", zo laat de PSV'er weten aan Life After Football. Met als reden: "Ik denk dat het goed is voor de Nederlandse competitie."



Moreno gunt Feyenoord dit kampioenschap. "Het beste stadion, afgezien het stadion waar ik me thuis voel, is De Kuip. Het gevoel als je daar speelt, is fantastisch. De atmosfeer, de supporters... Zelfs als het team slecht speelt, zijn de mensen er altijd. Ik denk dat ze het verdienen."