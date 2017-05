Veelbesproken Troost biedt ook Feyenoord hulp aan

John Troost heeft opnieuw van zich laten horen. De mental coach heeft zich ditmaal aangeboden om koploper Feyenoord door deze lastige week heen te helpen.



Troost verklaarde op kruipafstand van De Kuip tegenover PowNed de selectie graag te willen ondersteunen. Zo biedt hij de ploeg aan om ademhalingsoefeningen uit te voeren en daarmee de juiste energie te vinden voor de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo van komende zondag.



Het is zeer twijfelachtig of Feyenoord op zijn inbreng zit te wachten. AZ besloot zijn diensten eerder niet aan te nemen ondanks de goedkeuring van John van den Brom, die met zijn ploeg de bekerfinale tegen Vitesse verloor. NEC besloot hem eveneens niet in te huren.