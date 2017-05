Schaars spreekt zich uit over titelrace 2016 én Feyenoord

Net als vorig seizoen valt de beslissing in de Nederlandse titelstrijd op de slotdag. Vorig seizoen greep PSV op de valreep de titel, iets wat Stijn Schaars niet verraste.



"We wisten dat de kans groot was dat het zo zou lopen", vertelt Schaars in het Algemeen Dagblad. "Ajax had weinig spelers met kampioenservaring. Dat scheelt veel. Wat je hoofd wil, kunnen je benen opeens niet."



Schaars, die in 2007 juist op historische wijze naast de titel greep met AZ, heeft ook een tip voor Feyenoord. "Weet je wie er echt wat aan kan doen om de druk op Feyenoord te verminderen? Het Legioen."



"Ik zag de beelden van de busrit naar Woudestein. Een explosie van vreugde, terwijl de wedstrijd nog gespeeld moest worden. Bewaar die emoties voor het moment dat de titel binnen is", aldus de middenvelder van sc Heerenveen.