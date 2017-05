Van Hooijdonk snapt Ajacied niet: "Wat ik wel mis bij hem..."

Pierre van Hooijdonk blijkt Kasper Dolberg niet altijd te begrijpen. De voormalig voetballer liet zich in gesprek met de Vara Gids uit over de spits van Ajax. Over het algemeen was hij wel tevreden over de spits. Ook Justin Kluivert werd besproken.



"Kluivert en Dolberg zijn twee jonge spelers waarvan ik denk: dat ziet er goed uit", zo vertelde Van Hooijdonk. "Het is altijd maar afwachten, maar als die gasten niet geblesseerd raken, moet het goed komen. Daar heb ik wel een goed gevoel bij. Dolberg is multifunctioneel, kan in verschillende systemen voetballen."



"Wat ik wel mis bij hem; Hij heeft weinig aanvoer gekregen van de vleugelspelers en ik heb daarover geen frustratie bij hem kunnen ontdekken. Het zou toch wel fijn zijn als ze een paar kansjes voor hem hadden gecreƫerd, maar dat was niet aan de orde. Ik was als spits misschien wat afhankelijker van voorzetten, maar ik was daar gek van geworden", aldus de woorden van Van Hooijdonk.