'Ziggo-abonnees moeten vrezen voor kwijtraken FOX Sports'

Liefhebbers die momenteel nog via Ziggo gebruikmaken van FOX Sports, lijken zich langzamerhand zorgen te moeten maken over hun abonnement. Fox Sports-eigenaar Eredivisie Media & Marketing (EMM) en Ziggo kunnen het maar moeilijk met elkaar eens worden.



EMM is van mening dat het contract tussen beide partijen bijna afloopt, maar volgens Ziggo is dat niet waar. De tv-aanbieder is van mening dat er nog een contract is tot 2020. EMM wil in ieder geval meer geld van Ziggo voor de wedstrijden op FOX Sports, zo meldt De Telegraaf.



Om zijn zin te krijgen, zou het maar zo kunnen dat abonnees van Ziggo binnenkort zonder FOX Sports zitten. Het zou in dat geval gaan om de abonnees die tot 2015 nog een abonnement van UC hadden. Een verhaal dat ongetwijfeld vervolgd gaat worden.