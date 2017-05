Van Breukelen: "Ik heb niemand verteld dat iemand het wordt"

Hans van Breukelen heeft de persconferentie van de KNVB ook gebruikt om zich uit te laten over eerdere uitspraken die Henk ten Cate heeft gedaan. Laatstgenoemde vertelde eerder dat hij de toezegging had gekregen dat hij de bondscoach van Oranje werd.



"Dat zegt Henk", reageerde Van Breukelen volgens Voetbal International tijdens de persconferentie. "Ik heb niemand verteld dat iemand het wordt. Want ik was met twee kandidaten in gesprek. Ik ben verbaasd dat Henk het gevoel had dat hij het zou worden."



"Henk wist ook dat ik nog met Dick zou praten. Mijn verhaal is zoals het voor mij gegaan is. Ik kan nooit zeggen dat Henk ten Cate het zou worden. Op het moment dat Rutten afzegde als assistent, was het duidelijk dat Henk ten Cate het niet zou worden", aldus de uitleg van Van Breukelen.