Milik ontmoeten? Oud-Ajacied zit nu op Tinder

Heb je altijd al de droom gehad om Arek Milik te ontmoeten, dan zou die droom nu weleens uit kunnen komen. Napoli is een samenwerking aangegaan met Tinder en via die weg is het nu mogelijk om een ontmoeting met Milik te winnen.



Milik koos er aan het begin van het seizoen voor om Ajax achter zich te laten voor Napoli. In Italië kreeg hij al snel te maken met een flinke blessure. Daarvan is hij nog altijd herstellende en daarvan is ook Tinder op de hoogte.



Fans kunnen nu hun beterschapswensen via Tinder aan Milik bezorgen. Zijn favoriete berichten worden vervolgens uitgekozen en de verzenders daarvan kunnen rekenen op een ontmoeting met Milik.