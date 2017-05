'Roda JC kan salarissen niet meer betalen'

Grote problemen voor Roda JC. Beoogd eigenaar Aleksei Korotaev zit al maanden in de cel in Dubai en is veroordeeld voor het uitschrijven van een ongedekte cheque. Hij pompte begin dit jaar al zo'n 2 miljoen euro in Roda. Daar zou nog eens 2 miljoen euro bij komen, maar zijn tegoeden zijn bevroren.



Dat meldt De Telegraaf. Van de gehaalde spelers beschikken Mohamed El Makrini, Gyliano van Velzen, Stefan Savic, Simeon Raykov en Ognjen Gnjatic over een doorlopend contract. Door de verwachte tweede miljoenenstorting, zou de club in staat blijven om hun salarissen te betalen.



Nu de tegoeden van Korotaev zijn bevroren en hem een celstraf van drie jaar boven het hoofd hangt, zit Roda in de problemen. De Limburgers moeten voor 15 juni een sluitende begroting inleveren, maar bij het wegvallen van de geplande gelden van Korotaev ontstaat er een gat in de huishouding.