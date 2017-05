'Niet te voorzien dat Luuk er geen 25 maar 8 zou maken'

PSV eindigt dit seizoen als derde en dat is voor de Eindhovenaren na twee landstitels op rij ronduit teleurstellend. De ploeg van Phillip Cocu verloor slechts twee keer, maar speelde opvallend vaak gelijk en kwam bovendien moeizaam tot scoren.



Technisch manager Marcel Brands had dat niet verwacht. "Dit was niet te voorzien. Als Jürgen Locadia zes maanden wegvalt en Luuk de Jong heeft het op de een of andere manier niet dan word je aanvallend kwetsbaar. Je kon niet voorzien dat Luuk er geen 25 maar 8 zou maken. Als er nou fysieke problemen waren. Maar er is niks geks gebeurd, waardoor aanleiding was om zoiets te verwachten", vertelt hij in De Telegraaf.



"Het grote verschil met de andere seizoenen zat dit jaar in het gemaakte aantal goals. Als je alle data van Feyenoord, Ajax en PSV dit seizoen naast elkaar legt dan zijn er geen grote verschillen, behalve als het gaat om benutte kansen."