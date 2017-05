PSV-manager schept duidelijkheid over gehuurde middenvelders

PSV huurde dit seizoen liefst drie middenvelders van Engelse ploegen. Siem de Jong, Marco van Ginkel en Oleksandr Zinchenko. De één kwam wat meer aan spelen toe dan de ander. Technisch manager Marcel Brands spreekt zich nu uit over de toekomst van het drietal.



De Jong zal terugkeren naar Newcastle United, maar PSV zet wel vol in op het behoud van Marco van Ginkel. "Marco willen we graag houden. Zowel kopen als huren kan een optie zijn. In de winter hebben we gepolst of we hem voor anderhalf jaar konden huren. Toen gaf Chelsea aan het in de zomer opnieuw te willen bekijken", aldus Marcel Brands in De Telegraaf, die rekening houdt met een vertrek van Manchester City-huurling Oleksandr Zinchenko.



"Er bestaat de mogelijkheid om Zinchenko voor een tweede jaar te huren, maar het gaat er dan wel om wat we die jongen te bieden hebben. Hij moet natuurlijk nog wat stappen zetten, dat is logisch voor een speler van zijn leeftijd. Er was na de winterstop ook veel concurrentie voor hem. We moeten het nog besluiten, maar mijn mening is dat als we hem niet meer te bieden hebben dan dit seizoen, we die plek beter aan een eigen jeugdspeler kunnen geven."