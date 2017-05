Advies voor Van Bronckhorst: 'Als hij slim is...'

Feyenoord krijgt komende zondag de kans om alsnog kampioen te worden als Heracles Almelo op bezoek komt in De Kuip. Jeffrey Wijnberg, psycholoog en De Telegraaf-columnist, heeft advies voor trainer Giovanni van Bronckhorst.



"Als Giovanni van Bronckhorst slim is, dan sluit Feyenoord zich af en praat hij alleen maar over voetbal zelf en tactiek. Geen woord over alles eromheen", begint Wijnberg. "De huid was al verkocht voordat de beer geschoten was, typisch Nederlands. Feyenoord was al kampioen en dat zat in het onderbewustzijn van de spelers. Weken hoorden zij ’dit kan niet misgaan’, de Coolsingel stond al vol en de schaal was al gearriveerd. Het ’we zijn er nog niet’ wat weken werd verkondigd, sloeg in de hoofden onbewust om in ’we zijn kampioen’."



"Voor het brein werd het even too much en dan valt het systeem uit. Het wordt vechten of vluchten door angst, onzekerheid. Dat kan doorslaan in erge overtredingen óf de ballen niet meer goed raken."