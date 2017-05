'Koeman wil Ajax-steunpilaar van 25 miljoen halen'

Het Europese succes van Ajax brengt de kopstukken van het elftal kort voor de zomer vol in de schijnwerpers. De belangstelling voor aanvoerder Davy Klaassen groeit, nu volgens De Telegraaf ook Ronald Koeman de veel scorende middenvelder als een serieuze optie ziet voor het middenveld van Everton. Aan de 24-jarige international hangt een prijskaartje van meer dan 25 miljoen euro.



Volgens het dagblad zoekt Koeman een sterke middenvelder met scorend vermogen. Het Engelse talent Ross Barkley weigert zijn contract te verlengen en kan naar Tottenham Hotspur verhuizen.



Hoeveel miljoenen Klaassen gaat opbrengen, hangt af van hoeveel clubs zich werkelijk voor hem melden. Op het moment dat er meer dan één gegadigde is, heeft dat een gunstig effect op de transferprijs. Het bezoek van Koeman aan de ArenA bij de galavoorstelling van Ajax tegen Olympique Lyon heeft meer clubs in Engeland wakker geschud.