'Heerenveen moet nog één contractuele knoop doorhakken'

Het is onduidelijk met welke selectie sc Heerenveen aan het nieuwe seizoen begint. Zeker is dat een aantal spelers vertrekt uit het Abe Lenstra Stadion.



Eén van hen is linksback Lucas Bijker. "Er zat een stemmetje in zijn hoofd, een buitenlands avontuur bleef hem trekken", vertelt technisch manager Gerry Hamstra aan Voetbal International. "Toen hebben we besloten om niet samen verder te gaan."



Ook doelman Erwin Mulder, Younes Namli en Luciano Slagveer zullen transfervrij vertrekken deze zomer. Daarnaast is Wout Faes gehuurd van Anderlecht. Alleen met Doke Schmidt is de club nog in gesprek en de 25-jarige verdediger hoort op korte termijn of er voor hem nog wel toekomst is in zijn geboortedorp.



Mogelijk dienen zich er ook aanbiedingen aan voor basisspelers als Jeremiah St. Juste en Sam Larsson. Zij dromen ondanks teleurstellende prestaties in 2017 van een stap hogerop.