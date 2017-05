KNVB gaat videoscheids inzetten bij finales play-offs

De KNVB gaat dit seizoen bij de finalewedstrijden van de play-offs om Europees voetbal en promotie/degradatie de videoscheidsrechter inzetten. Maandag heeft de voetbalbond dit nieuws naar buiten gebracht.



De videoscheidsrechter werd al meermaals ingezet in de KNVB Beker, zoals ook in de finale. "Gezien de positieve ervaringen in de beker en het innovatieve karakter van de videoscheids zijn we verheugd nu ook toestemming te hebben bij de finales van de play-offs", aldus operationeel directeur Gijs de Jong van de KNVB.



Bij de bekerfinale ging het zelfs om de combinatie videoscheidsrechter en doellijntechnologie, een unicum. Eerder dit seizoen bleek het inzetten van eerstgenoemde optie voordelig voor SC Cambuur, dat zowel bij FC Utrecht als AZ een tegendoelpunt geannuleerd zag worden.