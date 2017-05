Johan Boskamp had zondagmiddag gerekend op een volksfeest, maar Feyenoord verspeelde kans één om het kampioenschap veilig te stellen. De 3-0 nederlaag bij Excelsior heeft een diepe wond gecreëerd.



"Het was klote", zo oordeelde Boskamp maandagavond in het Belgische praatprogramma Extra Time. "Het was een waardeloze wedstrijd. We werden de hele tijd weggespeeld door Excelsior. Als Feyenoord gisteren de titel had veroverd, zou ik een feestje gevierd hebben in een fontein."



Feyenoord heeft nog een tweede kans, maar moet dan wel winnen van Heracles Almelo. "Als het zondag misloopt, is dat voor Rotterdam een nachtmerrie", zo weet Boskamp, die bekend staat als een trouwe Feyenoord-supporter. Met een onwaarschijnlijke belofte: "Dan zou ik nooit meer naar het voetbal gaan."