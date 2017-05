PSV-watcher: "Aantal dragende spelers zullen vertrekken"

Europa League-kwalificatie is dit seizoen de magere opbrengst van PSV na twee opeenvolgende landstitels. Fans schreeuwen om een zomerse schoonmaak en dat lijkt ook te g aan gebeuren.



Afgelopen zomer bleven vrijwel alle spelers in Eindhoven, maar dat bleek niet genoeg om de succesformule nogmaals te activeren. "PSV zal bij zichzelf ten rade moeten gaan. De evaluatie heeft al plaats gevonden", stelt Rik Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad. "Er moet nu vooral gekeken worden; welke spelers blijven wel en welke niet. Daarbij moet je vanuit gaan dat een aantal dragende spelers zullen vertrekken."



Volgens Elfrink zijn Jeroen Zoet, Santiago Arias, Héctor Moreno, Jetro Willems, Andrés Guardado en Davy Pröpper toe aan 'de volgende stap'. Bovendien worden Siem de Jong en Marco van Ginkel gehuurd, waar de situatie van Luuk de Jong ook vraagtekens oproept. "Maar ga je met hem door met de wetenschap dat hij het twee jaar goed heeft gedaan? Of ben je bang dat hij deze vormdip niet meer te boven komt?"



Elfrink doet PSV een mogelijk voorstel. "Misschien is Vincent Janssen een target. Die heeft weinig speeltijd in Engeland, dan kan hij hier weer opfleuren."