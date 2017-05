Kritiek op Feyenoord: "Bijna alle uitwedstrijden waren slecht"

Feyenoord heeft zondagmiddag kans nummer één om het kampioenschap veilig te stellen verpest door met 3-0 te verliezen bij Excelsior. Volgens Willem Vissers zijn de prestaties buitenshuis sowieso niet om over naar huis te schrijven.



De koploper verloor dit seizoen ook bij clubs als Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles. Bij Ajax werd men zelfs van de mat geveegd. "Feyenoord speelt gewoon te slecht in uitwedstrijden. Ze hebben ook wat geluk gehad. Maar bijna alle uitwedstrijden waren slecht", aldus Vissers in het FOX Sports-programma Natafelen.



De journalist van De Volkskrant bezocht ook de Rotterdamse derby. "Ik vond het een hele leuke sfeer", aldus Vissers. "Het was buitengewoon rumoerig toen die bus eraan kwam. En dan is die wedstrijd er en dan wordt het steeds stiller. Excelsior speelde gewoon beter. Bij Feyenoord ging eigenlijk alles fout."