Ajacied draagt verkeerde badge: "Toen zag ik pas"

Ajax won zondagmiddag met 4-0 van Go Ahead Eagles. Na afloop kon het vizier gericht worden op de return tegen Olympique Lyon, maar Joël Veltman had na zijn afwezigheid in het heenduel (4-1) blijkbaar wel erg veel zin in de reis naar Frankrijk.



"Bij de 3-0 kwam Jairo Riedewald naar me toe", vertelt de rechtsback in het bijzijn van Ajax Life. "'Heb je zoveel zin in de wedstrijd in de Europa League', vroeg hij. Toen zag ik pas dat ik een shirt droeg met de verkeerde badge op de mouw.



Veltman was totaal niet op de hoogte. "Ik kwam in de kleedkamer en er hing een shirtje klaar met rugnummer 3 erop en de naam Veltman erboven. Dan trek ik die aan." Met een glimlach: "Of ik donderdag een shirt draag met de Eredivisie-badge erop? Haha, nee."