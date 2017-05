Feyenoord-icoon haalt uit: "Vind ze geen supporters"

John de Wolf hoopt en verwacht dat Feyenoord zich komende zondag alsnog tot kampioen van Nederland kroont. Volgens de analist en amateurtrainer is dit een ideaal moment om Dirk Kuyt te brengen.



Tonny Vilhena is geschorst tegen Heracles Almelo en dus lijkt de aanvoerder nu wel te mogen starten. "Tuurlijk heb ik als oud-speler en Feyenoordsupporter ook een droomscenario. Het Kuyt-scenario", zo laat de oud-Feyenoorder weten aan de NOS. "Ervan uitgaande dat hij speelt, zou het natuurlijk mooi zijn als Kuyt de goal maakt waardoor de prijs waarvoor hij gekomen is, behaald wordt."



De Wolf is dus positief, maar is hard in zijn oordeel richting de relschoppende fans van afgelopen zondag. ""Duizenden mensen waren teleurgesteld maar gedragen zich. En dan zijn er toch zo'n mannetje of 200 die dingen vernielen. Ik vind ze geen supporters. Ik was ook teleurgesteld, maar heb geen moment gedacht laat ik maar met stenen gaan gooien naar de politie."