FC Emmen heeft ronde twee al te pakken, Helmond toont karakter

RKC Waalwijk kwalificeerde zich op de valreep voor de play-offs om promotie/degradatie, maar al na één duel is alle hoop vervlogen. FC Emmen bleek maandagavond veel en veel te sterk: 1-5.



De Drentse formatie kwam met enig fortuin aan de leiding via Youri Loen, die zijn houdbare schot in de verre hoek zag ploffen. Na ruim twintig minuten prikte Issa Kallon de 0-2 binnen en vanaf dat moment leek het geloof in Waalwijk volledig weg te zijn.



Alexander Bannink, Frank Olijve en Kai Huisman tilden de marge zelfs naar vijf doelpunten. Johan Voskamp scoorde nog wel tegen, maar alsnog moet RKC in de return ook vijf doelpunten maken om nog in de race te blijven voor een Eredivisie-ticket.



Helmond Sport knokt zich terug

Ook voor Helmond Sport leek het karwei al na één duel klaar. Almere City FC nam via Gaston Salasiwa en Rick ten Voorde een comfortabele voorsprong in handen, maar de Brabanders knokten zich in de laatste twintig minuten van een kansloze achterstand terug tot een fraaie voorsprong: 4-2.



In Helmond zorgden Teije ten Den, Robert Braber, Jordy Thomassen en Steven Edwards (strafschop) voor de 4-2 eindstand. Komende vrijdag worden de returns al gespeeld en de winnaar plaatst zich voor ronde twee, waarin ook de Eredivisie-ploegen instromen.