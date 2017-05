Begrip voor Feyenoord: "Nu loopt het uit de klauwen"

Feyenoord kan komende zondag alsnog kampioen worden door thuis te winnen van Heracles Almelo. In aanloop naar deze cruciale clash heeft de technische staf besloten om geen pers en publiek toe te laten bij de trainingen.



Johan Derksen is geen pleitbezorger van besloten trainingen, maar toont nu begrip. "Er zitten tienduizend mensen op je lip als je daar gaat trainen. De gekte bij Feyenoord is wel heel erg", oordeelde 'De Snor' maandagavond in het praatprogramma Voetbal Inside.



"Mensen komen er met vuurwerk en je hebt geen enkele vorm van privacy. Normaal vind ik dat supporters altijd welkom moeten zijn bij een training, maar nu loopt het uit de klauwen. Er zijn meer toeschouwers bij een training van Feyenoord dan bij een thuiswedstrijd van Willem II", aldus Derksen.