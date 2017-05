Feyenoord is door de 3-0 nederlaag bij Excelsior nog geen landskampioen. Alles komt nu aan op de slotdag wanneer de koploper moet winnen van Heracles Almelo om er zeker van te zijn dat de Coolsingel alsnog volstroomt met enthousiaste fans.



René van der Gijp wijt de misstap van zondag vooral aan spanning, maar rekent op de titel voor Feyenoord. "Er is in principe weinig aan de hand. Je speelt zeven à acht keer per jaar een enorme kut wedstrijd", aldus de oud-international in het praatprogramma Voetbal Inside.



Johan Derksen noemt het 'wel raar' om in zo'n duel stijf te staan van de spanning. Hij noemt ook nog een ander aspect. "We hebben onze mond vol over competitievervalsing in dit land, maar het veld van Excelsior, dat is pas competitievervalsing. Die jongens van Excelsior weten niet anders dan die balt rolt niet. Die bal maakt hele onnatuurlijke capriolen."