Feyenoorder aangereden door ME: "Je doet zoiets niet"

De 26-jarige Thom is zondagmiddag aangereden door een ME-bus. Daarbij heeft de Feyenoord-supporter zijn enkel en scheenbeen gebroken, met een minimale hersteltijd van zes weken als gevolg.



"We hadden de wedstrijd gekeken in de kroeg", blikt de supporter terug in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik had mijn meissie gebeld want zij zou ons ophalen bij de Kuip. Ik was mijn vrienden kwijtgeraakt en keek om me heen om ze te zoeken. Opeens zag ik een bus op me afkomen."



"Ik dacht: ze zouden me toch niet aanrijden. Maar dat gebeurde dus toch wel", sombert Thom, die niet bij de rellen was. "Ik was gewoon onderweg naar de Kuip om me op te laten halen. Weg uit Rotterdam. Dit was de enige route naar het stadion die ik wist, meer mensen liepen die kant op. Ik dacht: dat kan toch geen kwaad."



Volgens de politie had Thom prima 'een stap opzij' kunnen zetten en is het vooral zijn eigen schuld. Dat spreekt hij tegen. "Als je op de video kijkt, zie je dat ze mijn kant op sturen terwijl ik opzij stap. Ik had er niets mee te maken, maar ook als ik er wel iets mee te maken had, doe je zoiets niet bij mensen."