"Kan zijn dat we straks zomaar met twee prijzen staan"

Joël Veltman was zondagmiddag verrast toen de Ajax-aanhang vanuit het niets euforisch reageerde tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles (4-0). Het bleek dat Feyenoord faalde op bezoek bij Excelsior en dus is de titelrace plotseling weer open.



"Wij weten zelf ook hoe het is om een titel te verspelen", vertelt de Ajacied aan De Telegraaf. "Het is niet leuk als je op een van de laatste speeldagen geen kampioen wordt. Al hebben ze natuurlijk nog wel een kans."



Ajax kan nog landskampioen worden, maar dan moet Feyenoord wel punten morsen tegen Heracles Almelo. "Maar wij moeten zondag gewoon winnen va Willem II. En eerst moeten we ons donderdag plaatsen voor de finale van de Europa League. En dan kan het zijn dat we straks zomaar met twee prijzen staan."