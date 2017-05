Zure schorsing: "Had het de scheidsrechter nog gezegd"

FC Groningen neemt na dit seizoen afscheid van Tom Hiariej. Na tien seizoenen neemt de Trots van het Noorden afscheid van de middenvelder en dat dreigt zonder stijl te gebeuren.



Hiariej incasseerde zondagmiddag een gele kaart in het thuisduel met PSV (1-1). Dat is zijn vijfde van het seizoen en dus is hij automatisch voor één duel geschorst. Mocht FC Groningen de play-offs mislopen, dan zit het jarenlange hoofdstuk er voor hem dus definitief op.



"Vooraf had ik de scheidsrechter nog gezegd dat ik op vier gele kaarten stond en hem gevraagd of hij daar rekening mee wilde houden", vertelt Hiariej aan het Dagblad van het Noorden. "Ik liep tegen Bergwijn op. Ik vond het geen geel, maar Higler zei dat hij hem moest geven."



"Ik stond al vanaf Heracles-thuis (24 september, red.) op scherp, die vijfde gele kaart moest een keer komen. Heel vervelend alleen dat hij nu kwam", zo treurt Hiariej.