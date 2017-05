Willem II krijgt Ajax op visite: club grijpt nu al in

Willem II sluit het Eredivisie-seizoen komende zondag af met een thuiswedstrijd tegen Ajax. Voor de Tilburgers staat alleen de eer nog op het spel, maar de Amsterdammers kunnen bij een misstap van Feyenoord nog kampioen worden.



Veel Ajacieden willen dit buitenkansje niet mislopen en proberen dus aan kaarten te kopen. Op sites als Marktplaats wemelt het momenteel van de aanbieding. Zo is er zelfs een advertentie te vinden waarin twee VIP-kaarten worden aangeboden voor 1500 euro.



Willem II liet weken geleden al ween dat het doorverkopen van kaarten verboden is. Daders kunnen, al dan niet in het bezit van een seizoenkaart, voor anderhalf jaar uit het stadion worden verbannen. Inmiddels zijn zes seizoenskaarten geblokkeerd en dat geldt ook voor een aantal losse tickets.



"Na het verlies van Feyenoord zondag krijgen we steeds meer meldingen. Zelf speuren we ook op Marktplaats", vertelt woordvoerder Wouter Janssen aan Omroep Brabant. Willem II gaat komende zondag ook steekproefsgewijs controleren op identiteitsbewijzen.