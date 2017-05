Dolberg beaamt: "Begrijp het nog steeds niet helemaal"

Kasper Dolberg is zondag uitgeroepen tot Talent van het Jaar. De Deense Ajax-aanvaller is zeer trots op deze uitverkiezing en noemt het 'een hele grote eer'.



"Het is al met al een goed seizoen voor me geweest", vertelt Dolberg aan Ajax TV. "Ik heb een aantal wedstrijden gespeeld waarin het moeilijker ging dan in het begin, maar ik heb tijdens die periode erg veel geleerd. De laatste wedstrijden scoor ik ook weer meer en speel ik ook meer zoals ik wil."



De negentienjarige spits vervolgt: "Ik denk eerlijk gezegd dat ik het eigenlijk nog steeds niet helemaal begrijp. Het gaat allemaal zo snel en nu zit het seizoen er al weer bijna op. Het voelt alsof we pas net begonnen zijn. Ik weet niet goed hoe ik dat moet verwoorden."