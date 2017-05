Bosz kijkt naar titelstrijd: "Dat is een kleine factor"

Ajax leek afgeschreven in de strijd om het kampioenschap, maar na de zege op Go Ahead Eagles en de misstap van Feyenoord is op de slotdag opeens alles weer mogelijk. Peter Bosz heeft daarbij niet aangestuurd op het doelsaldo.



Ajax staat nog maar één punt achter, maar Bosz keek zondag al niet meer naar de doelcijfers. "Dat is een kleine factor die een rol kan spelen. Alleen als Feyenoord verliest en jezelf gelijk speelt", aldus de oefenmeester in gesprek met Ajax TV.



Toch had Bosz tegen de nummer achttien aan het doelsaldo willen werken. "We hadden meer moeten en kunnen scoren om ze nog sneller kapot te spelen. Dat hebben wij bij vlagen gedaan, maar ook gedeeltes nagelaten. Als we scoren, moeten we niet tevreden zijn."



Bosz vervolgt: "Je moet altijd meer willen en je moet aanvoelen of de tegenstander het moeilijk heeft, dat is het moment dat je door moet gaan. Rust pakken kan daarna wel, in de wedstrijd moet je volle bak gas geven."