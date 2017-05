"Benieuwd hoe we zondag Rotterdam uit gaan komen.."

Als Heracles Almelo niét de play-offs weet te bereiken zondag, wordt het uitduel bij Feyenoord de laatste voor Jan Smit als voorzitter van de club. Dat het een bijzonder duel wordt, staat al vast.



Bij een zege zijn de Rotterdammers immers na 18 jaar eindelijk weer eens kampioen. "Maar wij spelen nog voor een plek in de play-offs, en dus willen wij ook gewoon winnen. En of wij nu winnen of Feyenoord, het wordt een gekkenhuis. Daarom zijn er nu al veel overlegmomenten met de beveiliging. Ik ben dan ook zeer benieuwd hoe we na de wedstrijd de stad uitkomen", blikt Smit vooruit met RTV Oost.



Negentien jaar lang was Smit voorzitter van Heracles; op 30 mei is zijn afscheidsreceptie. "Straks kan ik niet meer gewoon de kleedkamer binnen lopen. En zeggen van... 'Hey Mike (te Wierik), we gaan er vandaag weer tegenaan he'. Dan kan straks niet meer." Maar spijt heeft hij desondanks niet. "Ik denk dat ik het juiste moment heb gekozen."